  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Gaziosmanpaşa
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Gaziosmanpasa, Turquía

1 habitación
3
2 habitaciones
8
3 habitaciones
4
2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en 408 Venezia Mega Outlet, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
408 Venezia Mega Outlet, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 5/21
¿Por qué elegir este proyecto?🔷 Para inversores:Alta demanda de alquiler: Situado en un cono…
$210,000
Apartamento 2 habitaciones en Karanfil Sokagi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karanfil Sokagi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 7 675 m²
Piso 5/12
¿Por qué elegir este proyecto?🔷 Para inversores:Ubicación estratégica: Situado justo al lado…
$195,000
