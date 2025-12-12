Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Gaziantep
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Gaziantep, Turquía

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sehitkamil, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sehitkamil, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1/5
$2,99M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Sahinbey, Turquía
Villa 7 habitaciones
Sahinbey, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
Número de plantas 2
$52,83M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gaziantep, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir