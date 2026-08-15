Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Foça
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Foca, Turquía

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Foca, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Foca, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
Apartamentos de 1 dormitorio en un complejo frente a la playa en İzmir Foça Estos apartament…
$185,078
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir