  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Finike
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Finike, Turquía

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Finike, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Finike, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
El complejo se encuentra en Antalya/Finike, el complejo se completó en el 2o trimestre de 20…
$157,567
