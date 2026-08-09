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Villas con piscina en venta en Fethiye, Turquía

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8 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
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Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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INEST HOMES
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Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una villa donde el espacio, la calidad y la privacidad se combinanEsta espaciosa villa de 4 …
$600,248
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INEST HOMES
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Número de plantas 3
SOLE AUTHORIZED BY YILTAŞ HOMES REAL ESTATESituado en Hisarönü, una de las zonas más valiosa…
Precio en demanda
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Homes Gayrimenkul
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
🏡 Villa en Uzumlu, FethiyeA 15 minutos del mar, tranquila ubicación elevada, rodeada de bosq…
$1,000,000
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Villa 5 habitaciones en Faralya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Faralya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Una villa costera en Faralya, un lugar donde la naturaleza se convierte en parte de tu vidaH…
$680,000
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INEST HOMES
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Vivir por el agua es un sueño que puede convertirse en una realidad.En el centro de Fethiye,…
$550,000
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Número de plantas 3
ID FE 4022Villas exclusivas – el hogar perfecto para vivir y relajarsePresentamos nuevas vil…
$795,000
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 185 m²
ID FE 4024Villas triplicadas privadas 4+1 con piscina y 400 m2 parcela en Fethiye, distrito …
$789,000
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