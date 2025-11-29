Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Fethiye
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Fethiye, Turquía

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 1 habitación en Fethiye, Turquía
Villa 1 habitación
Fethiye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 2
EXCLUSIVE SALE AUTHORIZED BY OUR AGENCY For detailed information and a professional presenta…
$760,000
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
TURK KEY
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir