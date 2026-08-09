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Dúplex con garaje en venta en Fethiye, Turquía

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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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INEST HOMES
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