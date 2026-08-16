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Apartamentos con piscina en venta en Eyupsultan, Turquía

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Apartamento en Eyupsultan, Turquía
Apartamento
Eyupsultan, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Estos apartamentos contemporáneos en Gokturk, Eyupsultan, istanbul, ofrecen impresionantes v…
$531,205
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