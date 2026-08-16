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Apartamentos del mar en venta en Eyupsultan, Turquía

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1 habitación
39
2 habitaciones
76
3 habitaciones
69
4 habitaciones
47
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6 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 86 m²
Número de plantas 10
Complejo residencial – Eyüpsultan, Istanbul, Turquía
$570,076
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Ático Ático 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
$80,526
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/28
$283,707
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
Número de plantas 9
Complejo residencial – Eyüpsultan, Istanbul, Turquía
$221,654
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Apartamento 2 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 91 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Eyüpsultan, Istanbul, Turquía
$501,645
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Apartamento 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
Número de plantas 13
Complejo residencial – Eyüpsultan, Istanbul, Turquía
$588,953
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TekceTekce
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