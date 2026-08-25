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Apartamentos con piscina en venta en Esenyurt, Turquía

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Apartamento 3 habitaciones en 142 Sokak, Turquía
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
142 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 17/28
SEMBOL ISTANBUL 17th floor, 2+1, 125 m², with corner (L-shaped) balcony Walking area, soci…
$133 000
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Vendedor particular
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Русский, Türkçe
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 1
$111 839
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