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Apartamentos del mar en venta en Esenyurt, Turquía

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1 habitación
50
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51
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34
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9 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en 142 Sokak, Turquía
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
142 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 17/28
SEMBOL ISTANBUL 17th floor, 2+1, 125 m², with corner (L-shaped) balcony Walking area, soci…
$133 000
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Vendedor particular
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Русский, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Número de plantas 4
Amplios Pisos con Techos Altos en Esenyurt Estambul Los pisos de nueva construcción están si…
$159 937
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Apartamento 4 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 4
Amplios Pisos con Techos Altos en Esenyurt Estambul Los pisos de nueva construcción están si…
$369 073
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 4
Amplios Pisos con Techos Altos en Esenyurt Estambul Los pisos de nueva construcción están si…
$239 321
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Apartamento 5 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 4
Amplios Pisos con Techos Altos en Esenyurt Estambul Los pisos de nueva construcción están si…
$499 656
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Ático Ático 7 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Ático Ático 7 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 363 m²
Número de plantas 4
Amplios Pisos con Techos Altos en Esenyurt Estambul Los pisos de nueva construcción están si…
$748 657
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 5 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Piso 5/10
Four Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Büyükçekmece with amazing Sea View This premiu…
$982 000
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Habitación 4 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Habitación 4 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
$120 000
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Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 5/20
It is worth your investment with Kameroğlu Metrohome operation, where Yaşam Vadisi is locate…
$250 000
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