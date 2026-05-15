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Apartamentos de varios niveles en la montaña en venta en Erdemli, Turquía

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Apartamentos multinivel 1 habitación en Erdemli, Turquía
Apartamentos multinivel 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/8
SarayDes Ayaş Project, situado en Mersin, Erdemli, Ayaş, ofrece una oportunidad de inversión…
$80,000
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