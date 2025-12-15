Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Edremit
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Edremit, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 6/7
$5,28M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 3/7
$7,63M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 2/5
$4,69M
Dejar una solicitud
OneOne
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 4/5
$6,51M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 7/6
$9,98M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 161 m²
Piso 4/7
$8,80M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Realting.com
Ir