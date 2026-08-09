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Villas con piscina en venta en Dosemealti, Turquía

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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Presentamos un nuevo proyecto de inversión ciudadana en Döşemealti.Döşemealti es un distrito…
$372,000
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INEST HOMES
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