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Villas en la montaña en venta en Dosemealti, Turquía

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Villa 4 habitaciones en Biyikli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Biyikli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 1
Vivienda Independiente Amueblada con Piscina en Döşemealtı, Antalya El barrio de Kovanlık, u…
$287,639
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente de 4 Dormitorios con Vistas a la Montaña con Jardín y Piscina Döşemealtı…
$752,626
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo con sauna y jardín de invierno en Altinkale en Döşemealtı Las villas con una …
$437,008
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Villa 5 habitaciones en Komurculer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Komurculer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 365 m²
Número de plantas 2
DECHEMALTS — This is a area that has a natural beauty and a charming atmosphere. D cheesemal…
$714,500
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