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Casas con piscina en Venta en Dosemealti, Turquía

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Casa en Dosemealti, Turquía
Casa
Dosemealti, Turquía
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Descubre el encanto de esta elegante villa unifamiliar situada en el conveniente barrio de A…
$723,840
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Presentamos un nuevo proyecto de inversión ciudadana en Döşemealti.Döşemealti es un distrito…
$372,000
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Agencia
INEST HOMES
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Casa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Casa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 2
LARES VİLLALARI, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN FİRMA ga…
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