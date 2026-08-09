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Apartamentos en la montaña en venta en Dosemealti, Turquía

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1 habitación
11
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5
4 habitaciones
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8 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de 4 dormitorios en un complejo con piscina en Altınkale Döşemealtı Los apartam…
$327,178
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/5
Apartamentos Nuevos Aptos para Inversión con Piscina en Döşemealtı Antalya Döşemealtı es una…
$95,145
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 2/4
Amplio Apartamento de 1 Dormitorio con Vistas a la Naturaleza en Döşemealtı, Antalya El apar…
$59,990
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3
El edificio fue construido en junio de 2024 en la región de Antalya/Döşemealtı. El apartamen…
$109,933
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/5
Apartamentos Nuevos Aptos para Inversión con Piscina en Döşemealtı Antalya Döşemealtı es una…
$91,664
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Ático Ático 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 3/4
Apartamento de 1 Dormitorio con Vistas a la Montaña y a la Naturaleza en Döşemealtı, Barrio …
$59,990
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Ático Ático 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 5/5
Apartamentos Nuevos Aptos para Inversión con Piscina en Döşemealtı Antalya Döşemealtı es una…
$95,145
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Apartamento 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de 4 dormitorios en un complejo con piscina en Altınkale Döşemealtı Los apartam…
$294,716
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