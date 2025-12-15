Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Dikili
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Dikili, Turquía

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Kabakum Mahallesi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kabakum Mahallesi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Villa Frente a la Playa con Vista al Mar y un Ambiente Tranquilo en İzmir Dikili Esta elegan…
$639,445
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir