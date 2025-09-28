Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Ciftlikkoy, Turquía

5 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Casa 6 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 2
Casa de 5 Dormitorios con Amplio Jardín en el Barrio Çiftlikköy Siteler, Yalova Yalova está …
$2,66M
Dejar una solicitud
Dúplex 7 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Piso 4/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$301,976
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 3/3
Apartamentos Dúplex de 4 Dormitorios con Vistas Únicas al Mar en Çiftlikköy Yalova está idea…
$145,136
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 4/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$222,386
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 4/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$270,374
Dejar una solicitud
