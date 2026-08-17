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Dúplex del mar en venta en Ciftlikkoy, Turquía

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Dúplex 5 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 4/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$219,780
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Dúplex 6 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 4/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$293,274
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Dúplex 7 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Piso 4/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$325,043
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