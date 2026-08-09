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Villas del mar en venta en Çeşme, Turquía

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Villa 7 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 7 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Piso 1/3
Villa Independiente Cerca de la Playa en Çeşme, Esmirna La villa se encuentra en la zona de …
$2,32M
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