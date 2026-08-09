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Villas en la montaña en venta en Çeşme, Turquía

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Villa 6 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 6 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 1/2
Villa Independiente con Piscina Cerca de la Playa y el Mar en Çeşme, İzmir La villa está sit…
$1,52M
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