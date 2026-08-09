Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Çekmeköy
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Cekmekoy, Turquía

;
1 habitación
7
2 habitaciones
17
3 habitaciones
12
4 habitaciones
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 8/18
Apartamento listo para mover 1+1 en Çekmeköy, Estambul — $334,000 Silencio Ciudadanía Turca …
$334,000
VAT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir