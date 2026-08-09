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Apartamentos en la montaña en venta en Cekmekoy, Turquía

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1 habitación
7
2 habitaciones
17
3 habitaciones
12
4 habitaciones
3
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6 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
$66,817
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Apartamento 2 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
$123,151
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Apartamento 3 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
$102,415
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Apartamento 2 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
$97,806
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Apartamento 2 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
$108,866
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Apartamento 2 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
$100,226
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