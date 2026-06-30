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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Cekmekoy, Turquía

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1 habitación
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12
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 8/18
Ready-to-Move 1+1 Apartment in Çekmeköy, Istanbul — $334,000 | Turkish Citizenship Eligible …
$334,000
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