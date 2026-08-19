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Apartamentos en la montaña en venta en Cankaya, Turquía

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1 habitación
10
2 habitaciones
13
3 habitaciones
11
4 habitaciones
10
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4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$417,839
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$317,360
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Piso 8/15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$448,241
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
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