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Propiedades residenciales en venta en Çanakkale, Turquía

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Kepez Beldesi, Turquía
Apartamento 1 habitación
Kepez Beldesi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 77 m²
8-) Antalya / Kepez / Mazı Dağı The rising lights of a growing city… Designed with a mixe…
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TURN KEY REAL ESTATE
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