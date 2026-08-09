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Apartamentos en la montaña en venta en Bornova, Turquía

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1 habitación
3
3 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Bornova, İzmir Bornova es una de las áre…
$232,377
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Apartamento 4 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Bornova, İzmir Bornova es una de las áre…
$273,913
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