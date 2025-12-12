Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bolu
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bolu, Turquía

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Ilica, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ilica, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/9
$146,280
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bolu, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir