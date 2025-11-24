Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos cerca del club de golf en venta en Bodrum, Turquía

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
Agencia
Wabi Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
