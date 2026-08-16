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Villas del mar en venta en Beylikduzu, Turquía

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3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Número de plantas 3
Villas independientes y adosadas con piscina en Beylikdüzü Las villas están situadas en el d…
$2,05M
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Villa 8 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 8 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Villa 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
$1,88M
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