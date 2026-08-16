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Casas del mar en Venta en Beylikduzu, Turquía

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13 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$460,382
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Dúplex 9 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 9 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$660,497
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Casa 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Número de plantas 3
Villas independientes y adosadas con piscina en Beylikdüzü Las villas están situadas en el d…
$1,90M
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It Is RealtyIt Is Realty
Dúplex 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$621,168
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 12
Inmueble Llave en Mano en Estambul Beylikdüzü Key Ready Real Estate se encuentra en Beylikdü…
$397,918
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Villa 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Número de plantas 3
Villas independientes y adosadas con piscina en Beylikdüzü Las villas están situadas en el d…
$2,05M
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Número de plantas 5
$816,187
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Casa 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 18
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  ULAŞIM KOLAY ÖNÜNDEN MİNİBÜS  VE İETT OTOBÜSLERİ GEÇMEKTEDİR.
$197,538
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Casa 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
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Villa 8 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 8 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Casa 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 8
Eşyalı Satılık
$396,227
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Villa 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
$1,88M
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