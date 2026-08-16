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Casas en la montaña en Venta en Beylikduzu, Turquía

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villas
35
dúplex
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3 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
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Casa 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
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Casa 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 8
Eşyalı Satılık
$396,227
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