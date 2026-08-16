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Dúplex del mar en venta en Beylikduzu, Turquía

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5 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$460,382
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Dúplex 9 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 9 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$660,497
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Dúplex 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$621,168
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 12
Inmueble Llave en Mano en Estambul Beylikdüzü Key Ready Real Estate se encuentra en Beylikdü…
$397,918
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Número de plantas 5
$816,187
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