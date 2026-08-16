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Apartamentos con piscina en venta en Beylikduzu, Turquía

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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Descubre apartamentos elegantes en Kartal, Estambul, con impresionantes vistas al mar y Prin…
$520,698
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
$752,713
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Descubra una vida única en Üskudar, Estambul, en apartamentos situados en el proyecto cerca …
$756,529
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Este elegante apartamento de 1 dormitorio, totalmente amueblado, se encuentra en Basın Ekspr…
$159,945
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 177 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$415,000
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
A 600 metros de la costa, este vasto complejo ofrece modernas instalaciones como gimnasio, p…
$520,698
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Descubra una vida lujosa en el corazón de Buyukcekmece, Estambul, donde el lago más grande d…
$171,620
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Descubra los apartamentos familiares ideales en Beylikduz, Estambul, que ofrecen una varieda…
$353,748
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Buyukcekmece, Estambul, donde el lago más grande de la ciudad se encuentra con el Marmara. E…
$171,620
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
A 1 km del Hospital Internacional Birinci, a 2 km del West Istanbul Marina y de la playa, a …
$353,748
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Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$285,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
$171,620
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
skudar, Estambul, en un apartamento situado en un proyecto cerca de la estación de metro y e…
$756,529
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Experimente una vida única en Üskudar, Estambul, con apartamentos situados en un proyecto ce…
$756,529
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 GARANTÍA DEL GOBIERNO UBICACIÓN ▪Beylikdüzü - gürpınar 꼡INFOR…
$180,000
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Apartamento 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
El complejo residencial está ubicado en Beylikduzu, un distrito conocido por su hermosa cost…
$406,000
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 5
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 GARANTÍA DEL GOBIERNO UBICACIÓN ▪Beylikdüzü - gürpınar 꼡INFOR…
$190,000
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Apartamento 3+1 por 370.000 USD, apto para ciudadanos turcos! El complejo residencial está…
$370,000
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