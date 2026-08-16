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Apartamentos del mar en venta en Beylikduzu, Turquía

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100
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Apartamento 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Número de plantas 3
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Apartamento 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 4
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 12
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 4
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 12
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$370,156
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 12
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 4
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$390,263
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Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 3
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$200,116
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$198,904
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 71 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$502,769
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 195 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$485,683
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 217 m²
Número de plantas 10
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$517,923
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Apartamento 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 338 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$3,08M
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Apartamento 8 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 8 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Área 590 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$3,21M
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/16
$366,779
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 113 m²
Número de plantas 12
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$382,330
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/14
$294,024
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 135 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$1,15M
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Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Número de plantas 13
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$289,768
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 104 m²
Número de plantas 9
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$245,624
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Apartamento 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 149 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$818,287
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Apartamento 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 584 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$3,50M
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Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Apartments near the large parkThe attractive residential complex ViraIstanbul is located in …
$233,250
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