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Áticos del mar en Venta Besiktas, Turquía

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Ático Ático 2 habitaciones en Besiktas, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 6/6
Apartamentos de 1 Dormitorio con Terraza, Listos Para Entrar a Vivir, en Beşiktaş, Estambul …
$546,550
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