Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Başiskele
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Basiskele, Turquía

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 8 habitaciones en Basiskele, Turquía
Villa 8 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 427 m²
Número de plantas 4
Villas en Venta en un Prestigioso Complejo en Başiskele, Kocaeli Başiskele es un distrito ub…
$870,040
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir