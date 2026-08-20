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Apartamentos del mar en venta en Basaksehir, Turquía

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1 habitación
24
2 habitaciones
51
3 habitaciones
65
4 habitaciones
60
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6 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 262 m²
Número de plantas 25
Amplios apartamentos en un proyecto mixto en Başakşehir Estambul Başakşehir, una de las regi…
$1,40M
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Apartamento 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 25
Amplios apartamentos en un proyecto mixto en Başakşehir Estambul Başakşehir, una de las regi…
$855 720
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Apartamento 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 144 m²
Three Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Ispartakule , Near New Istanbul Canal and With…
$306 000
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 167 m²
Piso 5/10
Three Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Bahçeşehir Luxurious Finishes. The project is…
$544 000
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Apartamento 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 5/10
Four Bedrooms Apartment Near New Istanbul Canal , High Investment Value. The project in the…
$394 000
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Apartamentos multinivel en Basaksehir, Turquía
Apartamentos multinivel
Basaksehir, Turquía
$290 000
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TekceTekce
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