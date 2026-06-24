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Áticos del mar en Venta Bakirkoy, Turquía

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Ático Ático 8 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Ático Ático 8 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 260 m²
Número de plantas 17
Apartamentos con vistas al mar en un lujoso proyecto con marina privada en Bakırköy, Estambu…
$16,31M
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