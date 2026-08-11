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Apartamentos del mar en venta en Atasehir, Turquía

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1 habitación
14
2 habitaciones
26
3 habitaciones
19
4 habitaciones
13
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7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$422,756
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Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$277,614
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Apartamento 4 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 186 m²
Apartamentos con vistas a la ciudad y al mar dentro de un complejo seguro en Ataşehir Estamb…
$717,942
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Apartamentos con vistas a la ciudad y al mar dentro de un complejo seguro en Ataşehir Estamb…
$902,919
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Apartamento 3 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 117 m²
Apartamentos con vistas a la ciudad y al mar dentro de un complejo seguro en Ataşehir Estamb…
$457,818
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Apartamento 5 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 5/10
Four Bedrooms Apartment with Smart Home System The project is built next to the financial…
$1,31M
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Apartamento 3 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 258 m²
Piso 17/44
The presented option is a 2-bedroom apartment on the 17th floor. Floor-to-ceiling window, be…
$1,15M
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