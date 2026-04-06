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Adosados en Venta en Artvin, Turquía

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Gran jardín dúplex 4+1 con una superficie total de unos 170 m2, situado en 1-…
$389,634
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Konakli, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Apartamentos en un complejo con infraestru…
$116,283
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Parámetros de las propiedades en Artvin, Turquía

con Piscina
Baratos
De lujo
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