Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Armutlu
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Armutlu, Turquía

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Armutlu, Turquía
Casa 4 habitaciones
Armutlu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 1/4
Villa de 3 dormitorios en un complejo privilegiado con una bahía única en Armutlu Yalova Yal…
$157,241
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir