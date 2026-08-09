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Apartamentos del mar en venta en Arakli, Turquía

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2 habitaciones
4
3 habitaciones
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10 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Venta con Vistas al mar y a la Naturaleza en el Centro de Araklı Araklı, uno…
$106,907
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Apartamento 6 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 4
Pisos amueblados con vistas al mar en Araklı Trabzon Los pisos están situados en un proyecto…
$145,360
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Apartamento 5 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Venta con Vistas al mar y a la Naturaleza en el Centro de Araklı Araklı, uno…
$141,002
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Transporte Público en Trabzon Araklı Los apartament…
$127,172
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Apartamento 4 habitaciones en Buzluca, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Buzluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/4
Apartamento de 3 Dormitorios en Venta en el Proyecto Elit Mahal en Trabzon Araklı El apartam…
$114,997
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
Apartamento de 3 dormitorios completamente amueblado en venta en el complejo Elit Mahal El a…
$115,611
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Apartamento 3 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Opciones de Pago a Plazos en Araklı Trabzon Estos elegantes apartamentos se…
$126,016
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 4
Pisos amueblados con vistas al mar en Araklı Trabzon Los pisos están situados en un proyecto…
$115,611
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Opciones de Pago a Plazos en Araklı Trabzon Estos elegantes apartamentos se…
$130,362
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Apartamento 3 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Venta con Vistas al mar y a la Naturaleza en el Centro de Araklı Araklı, uno…
$137,284
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