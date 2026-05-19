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Alquiler a largo plazo de villas con vistas al mar en Antalya, Turquía

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1 propiedad total found
Villa de 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa de 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 2
Amplia y luminosa villa independiente en alquiler en Kaş Kalkan Villa Mavi Manzara, situada …
$15,941
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con Vista a la montaña
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