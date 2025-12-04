Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo villas en Antalya, Turquía

2 propiedades total found
Villa de 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa de 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 1/2
Villa Independiente de 4 Dormitorios en un Complejo en Alquiler en Belek Ubicada en el distr…
$1,414
por mes
Villa de 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa de 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 2
Villa Amueblada en Alquiler Cerca de la Playa y Campo de Golf en Belek Esta villa se encuent…
$1,388
por mes
