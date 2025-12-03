Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Antalya
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Antalya, Turquía

Oficina Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Oficina 70 m² en Kepez, Turquía
Oficina 70 m²
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 6/9
Oficina Moderna en Alquiler con Vista a la Ciudad en el Proyecto Axis Office, Kepez, Antalya…
$754
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 80 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 80 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 80 m²
Piso 3/3
Propiedad Comercial en un Complejo Seguro en el Bulevar Aspendos, Kızıltoprak Esta propiedad…
$1,178
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir