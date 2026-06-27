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Restaurantes en venta en Antalya, Turquía

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Restaurante, cafetería 230 m² en Muratpasa, Turquía
Restaurante, cafetería 230 m²
Muratpasa, Turquía
Área 230 m²
Local Comercial con Inquilino en Venta en una Ubicación Céntrica de Alanya Mahmutlar Mahmutl…
$797,448
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