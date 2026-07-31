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Casas del mar en Venta en Altinova, Turquía

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dúplex
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Casa 20 habitaciones en Altinova, Turquía
Casa 20 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 10
Área 850 m²
Número de plantas 4
Edificio en Construcción con Vistas al Puente en Altınova, Yalova Yalova es uno de los desti…
$488,117
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$180,860
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$180,860
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