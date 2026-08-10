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Dúplex del mar en venta en Altinova, Turquía

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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$178,336
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
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Altinova, Turquía
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Nº de cuartos de baño 2
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Piso 3/4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
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